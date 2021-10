La maîtresse d'un chien mordue à la main à Quimper, deux policiers blessés

Une nouvelle affaire de "chiens mordeurs" à Quimper dans le Finistère. Mardi soir, vers 18h30 rue Gourmelen, deux chiens en sont venus aux crocs. L'une des maîtresses a été mordue à la main, par le chien d'une autre dame. Un molosse beaucoup plus gros que le sien, plus petit. Alertés, les policiers arrivent et tentent de séparer les animaux.

Une tentative de suicide

Ils expliquent à la propriétaire du gros chien, que son animal doit aller au chenil, vu sa taille. Celle-ci s'effondre, et menace de se jeter du pont juste à côté. Ce qu'elle tente de faire, elle l'enjambe. Les forces de l'ordre la rattrapent in extremis. Sauf que derrière eux, il y a le chien. Il se jette sur eux, croyant qu'ils font du mal à sa maîtresse. Les deux policiers n'ont pas été blessés, mais souffrent de quelques douleurs à l'épaule et au poignet, suite à la chute.

La maîtresse du chien a été interpellée et placée en garde à vue. Le molosse lui a été envoyé à la fourrière, pour une étude comportementale, et voir s'il a tous ses vaccins, étant donné qu'il a mordu quelqu'un. La victime a d'ailleurs porté plainte. Quant à la propriétaire du gros chien, elle risque d'être poursuivie pour "violences avec armes par destination."