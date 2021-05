La majorité de droite lance sa campagne départementale dans la Drôme

La majorité de droite drômoise, emmenée par Marie-Pierre Mouton a officiellement lancé sa campagne samedi à Porte-les-Valence. La présidente sortante a présenté les différents duos candidats dans les cantons de la Drôme. Une liste réunie autour d'un slogan : "La Drôme plus forte ensemble".On note d'abord le renouvellement de certains candidats, en particulier à Tain-L'Hermitage et à Montélimar.

Un choix assumé par Marie-Pierre Mouton qu'elle justifie par une recherche de complémentarité. "L'équipe est renouvelée, elle est faite à la fois d'expérience et de jeunesse, de nouveaux entrants, avec l'envie d'apporter différents regards. La société est faite de jeunes, de personnes âgées, de familles, de personnes handicapées, et on a besoin de répondre avec des regards complémentaires aux enjeux de demain".

A gauche, une "union de façade" ?

La majorité a aussi fait le choix de ne pas envoyer de candidat dans le canton du Diois, aujourd'hui tenu par la gauche. La gauche qui justement tente de s'organiser, avec des alliances entre le PS et les Verts. Pour autant, cela ne semble pas inquiéter Franck Soulignac, le directeur de campagne. Candidat dans le Canton de Valence 3, il moque cette alliance selon lui imparfaite : "cette union de la gauche n'est qu'une union de façade. La gauche est fracturée en trois. Nous avons d'abord la France insoumise et les communistes. Nous avons le PS et tous les micro-partis associés. C'est l'amicale des ex-amis de Didier Guillaume. Et puis nous avons la République en Marche, où il s'agit plutôt de l'amicale des anciens du Parti socialiste".

Une campagne pas comme les autres

Marie-Pierre Mouton et ses alliés en sont conscients, les élections départementales mobilisent peu les électeurs, et la crise sanitaire n'arrangera rien à l'affaire. La présidente espère cependant une amélioration des conditions sanitaires : "la campagne sera complètement inédite. J'espère que le ciel va s'éclaircir et qu'on pourra retourner sur le terrain rencontrer un max de personnes. Pour autant aujourd'hui ce n'est pas le contexte. Donc on s'adapte. On aura un document qui sera dans les boites aux lettres de chaque habitant. Nous aurons des visio-échanges, à chaque fois que l'on pourra on sera le terrain pour discuter. Et puis on aura un site web, ainsi que les réseaux sociaux".

à lire aussi Ardèche : Laurent Ughetto lance sa campagne pour les élections départementales

Et Marie-Pierre Mouton insiste : il ne faut pas sous-estimer le rôle du Conseil départemental. "Les enjeux sont des enjeux du quotidien, qui intéressent de la petite enfance au 4e age. Il faut pourvoir répondre aux attentes des habitants. Dans un territoire aussi divers, on ne vit pas de la même façon à Saint-Nazaire-Le-Désert qu'à Romans par exemple, il faut pouvoir adapter nos actions aux besoins des habitants."

Les scrutins auront lieu les 20 et 27 juin prochains. La droite possède actuellement 11 cantons sur 19 dans la Drôme. Elle ne peut donc pas se permettre d'en perdre plus d'un pour conserver la majorité.

Liste des candidats

Nathalie Brosse & Jean Claude Duclaux (canton de Bourg de Péage) ; Véronique Baudouin & Caryl Fraud (canton de Crest) ; Corinne Moulin & André Gilles (canton de Dieulefit) ; Emmanuelle Anthoine & David Bouvier (canton de Drôme des collines) ; Marie Fernandez & Jean-Michel Avias (canton de Grignan) ; Françoise Chazal & Jacques Ladegaillerie (canton de Loriol) ; Emeline Mehukal & Karim Oumeddour (canton de Montélimar 1) ; Marielle Figuet & Eric Phelippeau (canton de Montélimar 2) ; Marie-Hélène Luguet & Didier-Claude Blanc (canton de Nyons et Baronnies) ; Linda Hajjari & Fabrice Larue (canton de Romans-sur-Isère) ; Inès Belmostefa & Gerard Oriol (canton de Saint-Vallier) ; Agnès Jaubert & Michel Brunet (canton de Tain L'Hermitage) ; Marie-Pierre Mouton & Fabien Limonta (canton du Tricastin) ; Aurélie Alleon & Aurélien Esprit (canton de Valence 1) ; Nathalie Iliozer & Alban Pano (canton de Valence 2) ; Geneviève Girard & Franck Soulignac (canton de Valence 3) ; Véronique Pugeat & Laurent Monnet (canton de Valence 4) ; Nathalie Zammit-Helmer & Christian Morin (canton du Vercors - Monst du matin)