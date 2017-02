La maman de deux enfants autistes monte en haut d'une grue pour se faire entendre

La maman de Yanis et Samy, deux jumeaux de 8 ans autistes a grimpé mercredi matin au sommet d'une grue pour se faire entendre. Elle n'arrive pas à obtenir le versement d'une allocation d'éducation enfant handicapé. Elle refuse de redescendre tant qu'elle n'obtiendra pas gain de cause.

Depuis 5 heures du matin, Myriem Duval, maman de deux jumeaux autistes de 8 ans, est monté au sommet d'une grue de chantier, en face des locaux de l'agence régionale de santé de Lille. Elle était toujours en haut à 14h30.

"C'est l'acte d'une "maman désespérée", explique Sonia, la meilleure amie de la maman, restée en bas et qui garde le contact avec son amie par téléphone. Meryem Duval et son mari sont en grande difficulté. Leurs jumeaux de 8 ans sont autistes. Yanis et Sami ne sont pas scolarisés. Leurs parents ont du arrêter de travailler pour s'occuper d'eux. Une situation qui ne peut plus durer, selon l'amie de la maman.

L'administration ne propose qu'un placement en institut spécialisé pour les deux enfants, ce qui les parents jugent inadapté. Les parents veulent que leurs deux garçons soient pris en charge au sein de la famille pour être mieux stimulés et éduqués. Ils demandent l'aide de la maison départementales des personnes handicapées pour que les jumeaux puissent enfin aller dans une école "normale" avec une aide spécialisée.

Meryem Duval n'a pas l'intention de descendre de la grue tant qu'elle n'aura pas une garantie de la part de l'administration. Un pompier est monté sur la grue pour discuter avec elle. Il lui a remis une couverture de survie. D'après le Samu, les principaux risques sont évidemment la chute de la jeune femme, mais aussi l'hypothermie.