Entre le papa et la grande soeur de Maëlys, Jennifer, sa maman. Lors de la marche blanche organisée le 27 août dernier en hommage à la fillette, un an après sa disparition.

Le Pont-de-Beauvoisin, France

La reconstitution du meurtre de Maëlys a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, entre Isère et Savoie, 13 mois après la mort de la fillette. Ce jeudi soir, sur sa page Facebook, Jennifer, la maman de la fillette, revient sur ces sept heures où - pour la première fois depuis le drame - elle et le papa de Maëlys se sont retrouvés face au suspect, Nordahl Lelandais.

"Il m'a défié de son regard noir de pervers en me fixant, je n'ai pas baissé les yeux, j'étais en mode guerrière mon poussin" - La mère de Maëlys

Elle s'adresse à sa fille et écrit : "Il m'a défié de son regard noir de pervers en me fixant, je n'ai pas baissé les yeux, j'étais en mode guerrière mon poussin (...) jamais je ne me rabaisserai devant ce monstre sans âme et sans cœur".

Elle évoque une "énième version" donnée par Nordahl Lelandais qui ne l'a pas "convaincue". Selon plusieurs médias, l'ex-militaire de 35 ans parle désormais de plusieurs coups portés à Maëlys et non d'une violente gifle : cette thèse ne "collant" pas avec les résultats des analyses des ossements de la fillette qui font état de plusieurs fractures au niveau du visage. "Nous sommes toujours dans l'attente de la Vérité", poursuit Jennifer Cleyet-Marrel.

Sollicité à plusieurs reprises depuis cette reconstitution, Me Rajon, l'avocat des parents de Maëlys n'a pas donné suite à notre demande.