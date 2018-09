Hérault, France

L'habitante de Saint-André-de-Sangonis qui s'est présentée à l'hôpital Arnaud-de-Villeneuve la semaine dernière ne dit sans doute pas toute la vérité. C'est en tout cas le sentiment de la justice qui vient de la mettre en examen pour meurtre par ascendant et de la placer en détention provisoire.

Les enquêteurs ne croient pas à la version du bébé mort né

Faire une fausse couche c'est possible mais il n'y a aucune raison de la dissimuler à son entourage et au corps médical. Or, cette femme de 38 ans déjà mère de cinq enfants âgés de 17 ans à 18 mois et nés de pères différents a cacher non seulement la naissance mais aussi sa grossesse.

Son conjoint qui a été auditionné n'était pas au courant que sa compagne était enceinte.

Le bébé était viable

Selon les médecins qui l'ont examiné, le fœtus avait au moins cinq ou six mois et était donc viable. La mère dit s’être débarrassé du corps avant de se rendre à l'hôpital mais elle ne dit pas ou. Plus exactement, elle a donné beaucoup de fausses pistes aux gendarmes de la brigade de recherche de Lodève qui ont mobilisé notamment des maîtres chiens, sans résultat.

Les recherches se poursuivent notamment dans le secteur de Saint-André-de-Sangonis et aux abords du CHU Lapeyronie.