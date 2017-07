La maman limougeaude et son nourrisson retrouvés en Corrèze

La maman limougeaude et son bébé, qui faisaient l'objet d'un avis de recherche depuis vendredi 7 juillet, ont été retrouvés en Corrèze. L'enfant est en bonne santé et a été confié aux services sociaux.

La mère limougeaude et son bébé ont été retrouvés ce samedi vers 14 heures en Corrèze. C'est son compagnon qui a indiqué sa localisation aux gendarmes corréziens après avoir été placé en garde à vue ce matin. La Limougeaude de 36 ans se cachait dans un gîte à Arnac-Pompadour depuis près d'une semaine avec son nourrisson qu'elle refusait de confier à la justice. Le placement du garçon de deux mois avait été ordonné le 30 juin à cause de l'état psychologique de la mère, jugée comme pouvant être instable. Un avis de recherche avait été lancé vendredi 7 juillet.

Le bébé a été acheminé à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges pour examen cet après-midi avant d'être remis aux services sociaux. Il est en bonne santé et ne présente aucune pathologie ou marque de violence.

La mère, quant à elle, a été placée en garde à vue à la gendarmerie de Lubersac avant d'être transférée au commissariat de Limoges. Elle a été relâchée dans la soirée et sera convoquée au tribunal pour "non représentation d'enfant". Elle encourt jusqu'à un an de prison.