La mamie fugueuse de 94 ans retrouvée couchée dans un champ, 19 heures après sa disparition, au sud de l'Indre-et-Loire

Une femme de 94 ans s'est égarée, lundi 17 juillet, après avoir quitté sa maison de retraite du Chinonais pour faire une promenade. Elle a été retrouvée le lendemain, six kilomètres plus loin, déshydratée mais en bonne santé. La gendarmerie a déployé de très gros moyens pour la retrouver.

Grosse frayeur pour une femme de 94 ans, en début de semaine, dans le Chinonais : la nonagénaire s'est perdue, lors d'une promenade. Elle n'a été retrouvée que le lendemain, mais finalement, tout est bien qui finit bien. La gendarmerie d'Indre-et-Loire révèle l'affaire, aujourd'hui, sur sa page Facebook.

Jeanne a parcouru six kilomètres avant de se poser dans le champ ou elle a été retrouvée

Jeanne a été retrouvée en vie, et en plutôt bonne forme, mais à 6 kilomètres de là d'ou elle était partie la veille. Lundi dernier, cette dame de 94 ans a quitté la maison de retraite dont elle est pensionnaire, dans le Chinonais, pour aller se promener, mais elle s'est égarée.

La direction de l'établissement a donné l'alerte, et compte tenu du grand âge de la disparue, la gendarmerie a immédiatement sorti les grands moyens : l'hélicoptère de la gendarmerie est venu de Tours, tandis qu'au sol, des dizaines de gendarmes de Sainte Maure, Chinon, Richelieu et l'Ile Bouchard patrouillaient, avec l'assistance de deux brigades canines, venues du Poitou et du Loiret.

Finalement, l'escapade de Jeanne a duré 19 heures, au total, mais elle s'est achevée paisiblement puisque la mamie a été retrouvé couchée dans un pré, non loin d'un troupeau de vaches. Ces vêtements avaient été déchirés par les barbelés, mais la nonagénaire, elle, était dans un état de santé correct, déshydratée, mais consciente.