La manade Gré d'Aigues-Mortes lance un appel à l'aide après la mort de dix chevaux

"C'est le gagne pain de toute une vie" se désespère Isabelle Gré, la mère de Diana Gré, la propriétaire de la manade installée à Aigues-Mortes. Après avoir mangé du foin contenant de l'adonis, une plante toxique, dix chevaux sont morts sur la quarantaine qui sont hébergés sur place. D'autres, malades, ont besoin de soins constants. "On ne sait même pas si on va pouvoir sauver les poulains, on a aussi un étalon qui va peut-être partir. On est désespéré et impuissant." Autre problème : deux des chevaux morts n'ont toujours pas été transportés à l'équarrissage. Les propriétaires de la manade en appellent donc aux bonnes volontés pour les aider dans cette épreuve. "Il nous faut un vétérinaire et un psychologue en urgence sur les lieux."

Isabelle Gré :"on est impuissant !"

Une cagnotte en ligne

Des responsables de la mairie d'Aigues-Mortes et le député de Lunel, Patrick Vignal se sont rendus sur les lieux pour recenser les besoins de la manade. En attendant, elle a besoin de dons financiers pour faire face aux frais importants générés par les soins constants à apporter aux chevaux malades. Une cagnotte a été mise en ligne sur le site onparticipe.fr