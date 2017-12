La Manche maintenue en vigilance jaune vents forts et inondations

Par Pierre Coquelin, France Bleu Cotentin

Le département de la Manche est maintenu en vigilance jaune vents forts et inondations jusqu'à dimanche matin 6 heures. On attend des rafales de 80 km/h dans les terres, et jusqu'à 100 km/h sur le littoral dans la nuit de samedi à dimanche.