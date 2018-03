Arnaud Beltrame, l'officier gendarme qui s'était substitué aux otages auprès du jihadiste auteur des attaques de Carcassonne et Trèbes dans l'Aude, est décédé des suites de ses blessures. Il avait été commandant de la compagnie d'Avranches et les hommages sont nombreux dans la Manche.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avait pris en 2010 le commandement de la compagnie d'Avranches (Manche), jusqu'en 2014.

Les manchois le découvrent à l'occasion du Tour de France 2011 où il est chargé d'assurer la sécurité de l'épreuve dans le sud du département lors de l'étape Dinan - Lisieux. Il sera également l'un des acteurs de l'organisation de l'étape du centenaire du Tour en 2013 avec le contre-la-montre d'Avranches au Mont-Saint-Michel.

Ce qu'il a fait hier ne me surprend pas, déclare Guénhaël Huet

L'ancien député-maire de la ville Guénhaël Hueta bien connu Arnaud Beltrame. Il avait eu avec lui non seulement des contacts professionnels mais aussi amicaux. "C'était quelqu'un de très attachant, un vrai professionnel, courageux et toujours présent", ajoute l'ancien maire. Guénhaël Huet estime qu'il avait un sens du devoir très élevé et il savait très bien les risques qu'il encourait. C'est plus que du courage, c'est du sacrifice.

Le sénateur LR Philippe Bas fait part de sa reconnaissance et admiration pour le lieutenant-colonel Beltrame. Il est l'honneur de la gendarmerie, écrit le sénateur dans un communiqué.

Indignation, solidarité et vigilance après les crimes terroristes de l’Aude. Reconnaissance et admiration pour le Lieutenant-Colonel Beltrame. #Trèbespic.twitter.com/D6rvLhx19v — Philippe Bas (@BasPhilippe) March 24, 2018

Le député LR deSaint-Lô Philippe Gosselin salue lui aussi le courage d'un héros et demande un hommage national