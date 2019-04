La Manche sous le choc après l'incendie de Notre-Dame de Paris

L'émotion est forte du côté du Mont-Saint-Michel qui dépend comme Notre-Dame de Paris du Centre des Monuments Nationaux. Xavier Bailly l'administrateur de l'abbaye du Mont Saint Michel est très ému :

La fonderie manchoise Cornille Havard basée à Villedieu-les-Poêles a fabriqué les cloches de Notre Dame de Paris. Son responsable Paul Bergamo est lui aussi sous le choc.

"C'est terrible. C'est un désastre pour le patrimoine national. Evidemment, on a une attache particulière à Notre-Dame de Paris. En 2013, on a fabriqué neuf nouvelles cloches pour la cathédrale. Il y a 2 ans, on a fait la restauration du bourdon historique qui est une cloche du XVIIe siècle d'une très grande valeur. Notre-Dame de Paris c'est un bâtiment extraordinaire. De voir tout ce gâchis c'est extrêmement violent"