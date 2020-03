La Manufacture Regain fabrique à Castres des masques gratuits pour protéger les pompiers de toute la France

La Manufacture Regain, sur le causse tout près de Castres (Tarn) , fabrique d’habitude des vêtements pour les pompiers et l’armée. Il reste en ce moment 13 salariés sur 33 dans l’entreprise. Et ils se sont tous mis à fabriquer des masques pour les pompiers. Plusieurs SDIS de France en ont commandé. Le patron de Regain, Laurent Brunas, estime qu’il a reçu environ 20.000 commandes des pompiers.

Des prototypes en cours de validation

Des masques qui ne sont pas normés pour le moment. Le dirigeant de l’entreprise a envoyé ses prototypes à la DGA (la Direction générale de l’armement) qui doit valider des solutions alternatives aux masques FFP2 et chirurgicaux. Cela risque de prendre pas mal de temps.

Mais Laurent Brunas ne voulait pas attendre. "Je suis en contact avec des médecins chefs des pompiers qui me disent qu'on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, les pompiers ne sont pas équipés. Il arrivent dans un immeuble, ils montent cinq étages, ils rencontrent du monde, ils sont en contact avec des victimes qui potentiellement peuvent cracher, éternuer, postillonner. Et ils n'ont rien pour se protéger."

Laurent Brunas dirige La Manufacture Regain Copier

Masques lavables

Ce sont des masques faits à partir d'une toile renfort qui sert d'habitude pour les coudes des pulls de pompiers. Un masque lavable à 65°. Le pompier se sert d'un masque le matin, et d'un pour l'après-midi. Et le soir, il lave les deux masques. La Manufacture Regain fabrique donc en ce moment 800 pièces par jour. Et les masques sont fournis gratuitement aux pompiers.