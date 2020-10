La marche blanche en souvenir de Victorine au départ du stade de la prairie ce dimanche à 14h30

C'est ce vendredi en fin de journée que la mairie de Villefontaine (Isère) doit détailler le dispositif qu'elle mettra en place pour la marche blanche en hommage à Victorine Dartois. Ce travail se fait en concertation avec la gendarmerie ainsi qu'avec la famille de la jeune étudiante de 18 ans.

La marche blanche doit débuter à 14h30 et la mairie annonce ce jeudi après-midi que le départ se fera depuis le stade de la prairie. On est non loin du lieu où le corps de Victorine a été retrouvé. La mairie de Villefontaine fait aussi savoir qu'une partie de la RD36 et du quartier des Fougères seront fermées à la circulation de 14h à 17h.

Cette marche blanche est organisée à l'initiative de la famille de Victorine. La préfecture l'autorise malgré le contexte sanitaire. D'ailleurs, la mairie comme la famille de Victorine rappellent que le port du masque sera obligatoire.

Victorine Dartois a disparu alors qu'elle rentrait chez elle, ce samedi 26 septembre, vers 19h. Elle a été retrouvée morte lundi midi, dans un ruisseau, à proximité de son domicile. D'après les premiers résultats d'autopsie connus ce mardi, la piste accidentelle a été définitivement écartée : l'autopsie a mis en évidence une mort par noyade, avec l'intervention d'un tiers.

Rappelons que toute personne pensant avoir un élément utile dans le cadre de l'enquête est invitée à contacter la gendarmerie au numéro vert : 0.800.200.142.