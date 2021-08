La marche blanche pour Maxime réunit un millier de personnes à Châteauroux : "ça aurait pu être mon fils"

700 marcheurs se sont joints aux 300 motards pour former une marche blanche en hommage à Maxime, mortellement agressé à Châteauroux le 17 juillet 2021. Ce samedi, famille, amis et anonymes font part de leur tristesse et de l'inquiétude grandissante face aux violences dans le centre-ville.