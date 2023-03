La marche blanche pour réclamer "Justice pour Léa" rassemble près de 300 personnes à Rive-de-Gier

Près de 300 personnes présentent ce samedi 4 mars, dans les rues de Rive de Gier, pour rendre hommage à Léa, 9 ans. Léa a été battue à mort il y a presque trois ans. Les proches de la famille veulent montrer que le combat continue, un "combat pour la justice" explique Amandine, la marraine de la fillette, "nous savions que l'instruction allait être longue, mais cela fait près de trois ans et nous n'avons toujours pas de date pour le procès". Ce qui rend l'attente encore plus insupportable pour la famille, raconte-t-elle, c'est "que sa mère, mise en examen pour le meurtre de Léa, est libre depuis le 30 décembre 2023". La principale suspecte est arrivée au bout du délai de détention provisoire, c'est pour cela que la justice a dû la libérer. Désormais, elle habite dans une commune voisine.

Des roses blanches sont déposées par les proches de la fillette de 9 ans, battue à mort en 2020 à Rive-de-Gier. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Dans les rues, les proches et les habitants des communes aux alentours étaient présents**, certains habillés de blanc, d'autres portant une photo de la petite fille autour du cou**. L'émotion est encore présente. Au passage du cortège, les travailleurs s'arrêtent, certains récemment arrivés, demandent doucement "que s'est-il passé ?". Tout le monde reste très silencieux depuis la place de la Liberté jusqu'à l'endroit où Léa a perdu la vie, dans l'appartement de sa mère.

A l'avant du cortège, une petite fille portant un bonnet et une écharpe blanche. Elle se rappelle de son amie qui "aimait danser et chanter", sa marraine raconte qu'elle aimait aussi le chanteur Kendji Girac. Devant son école, les trois cents habitants observent une minute de silence et puis une autre, un peu plus longue, devant l'appartement de sa mère. Des dizaines de roses blanches y ont été déposées et c'est là, que les proches et les amis de Léa ont tous lâché un ballon blanc.

Au coin de l'immeuble où Léa, 9 ans, a perdu la vie, les proches et les amis de la fillette lâchent des ballons blancs, à Rive-de-Gier. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Lundi 6 mars, le père de Léa a rendez-vous avec le juge pour demander un calendrier d'instruction et espère obtenir le retour en détention de son ancienne compagne.