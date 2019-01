La maternité de Mayenne rouvre ce vendredi matin à 8 heures

Mayenne, France

C'est un rebondissement dans ce dossier de santé publique qui a beaucoup ému les habitants du Nord-Mayenne. D'après Audace 53, qui a rencontré la direction, la maternité de l'hôpital va rouvrir dès ce vendredi 11 janvier, 8 heures. Une solution de remplacement a été trouvée. "La mobilisation des citoyens, des syndicats, des élus et du personnel hospitalier a payé" explique l'association que France Bleu Mayenne a contactée. Cette information nous a été également confirmée par Michel Angot, le maire de Mayenne.

Dans un communiqué, la direction du CHNM se félicite de cette reprise de l'activité, l'épilogue de deux semaines de crise : "le Centre hospitalier reste en lien étroit avec l'ARS et ses partenaires du Groupement Hospitalier de Territoire de la Mayenne et du Haut-Anjou pour mettre en place des mesures sécurisant les organisations de façon pérenne. A ce titre il engage, en lien avec les CHU d'Angers et de Rennes, des travaux en vue de la consolidation de son organisation à moyen et long terme."

Selon la direction du CHNM, les problèmes de planning des anesthésistes ont été réglés en début de semaine et il fallait que tout soit vérifié et validé avant de prendre la décision de rouvrir la maternité. La maternité de Mayenne avait été provisoirement fermée en fin d'année dernière par manque de médecins anesthésistes. Les accouchements avaient été suspendus jusqu'au 21 janvier et les femmes enceintes réorientées vers d'autres hôpitaux, à Laval notamment.

Une manifestation pour la sauvegarde de la maternité doit se dérouler samedi matin. Elle est maintenue selon Audace 53.

Scoop dà l'instant de la direction du CHNM : la maternité rouvre ce vendredi matin. Mobilisons-nous massivement samedi pour que cette première victoire en appelle d'autres ! — AUDACE53 (@53AUDACE53) January 10, 2019

Pour le président de cette association, Pascal Grandet, "c'est quelque chose de très satisfaisant. Mais nous ne sommes pas dupes non plus du fait que la mobilisation à la fois des élus politiques, de l'ARS (Agence régionale de Santé) et des usagers, et fortement des usagers depuis une semaine, a porté ses fruits. Cependant, nous maintenons notre manifestation de samedi, car nous sommes persuadés que sans la mobilisation des citoyens, rien n'est possible. On considère que c'est parce que nous avons discuté avec différents élus que les choses ont pu évoluer dans le bon sens. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. En revanche, je crois à la force de la mobilisation citoyenne."