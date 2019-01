La matinale de France Bleu Azur désormais sur France 3 Cote d'Azur

Des ce lundi 7 janvier; entrez avec nous dans le studio de France Bleu Azur ! C'est la grande nouveauté de la rentrée. France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur se rapprochent pour offrir une matinale filmée et diffusée sur F3.

Nice, France

C'est le premier pas du rapprochement entre la radio et la télé de service public . Au début de l'été dernier ,le gouvernement demandait à France 3 de trouver des programmes supplémentaires . Radio France et ses radios locales France Bleu et France 3 en région ont la même ADN : D'une part traiter, l'information locale avec rigueur et sérieux, et d'autres part des programmes locaux de divertissements qui mettent en valeur les richesses de nos département et nos spécificités locales.

Un rapprochement naturel

Naturellement donc, les " cousines" de l'audiovisuel public se lançaient dans le projet annoncé en juin par la PDG de Radio France Sybille Weil. Fin novembre 2018, nos confrères du Figaro publiaient les extraits d'un rapport du Sénat porté par le rapporteur Jean-Pierre Leleux, sénateur LR des Alpes-Maritimes.

"Le concept de ces matinales a été précisé, il s'agira d'abord pour France 3 de récupérer le signal radio de France Bleu et de l'habiller avec des images. L'identité de France Bleu ne doit pas être menacée", expliquait-il à nos confrères du "Figaro".

Tous vos rendez-vous radio mis en image

Concrètement les chroniques de France Bleu Azur, les reportages de la rédactions, les invités, les humoristes et les rendez-vous quotidiens seront mis en image à la télé et l'ensemble de la matinale à partir de 7h sera filmé en direct, dans les studio de la radio , place Grimaldi à Nice . L'occasion de rentrer au cœur de la matinale de Nicolas Mérou et Sébastien Germain.

L'expérimentation doit durer 6 mois. En juin prochain, si l'essai est réussi, elle pourrait devenir pérenne et être déployée dans les autres France Bleu du réseau