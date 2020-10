La matinale de France Bleu Gironde sur France 3 pour "découvrir plus aisément l'information locale"

En plus de nous entendre, vous nous avez peut-être regardés, ce mardi matin. Depuis ce 13 octobre, la matinale de France Bleu Gironde est diffusée à la télévision, sur France 3 Aquitaine, entre 7 heures et 8h40. Une diffusion qui aura lieu du lundi au vendredi, hors vacances scolaires.

Revoir - La matinale du 13 octobre 2020 sur France 3 Aquitaine

Ce mardi, France Bleu Gironde est devenue la neuvième station sur les 44 du réseau France Bleu à faire la "bascule" sur les écrans de France 3. A terme, l'ensemble des radios locales de France Bleu seront filmées, avec un objectif "à l'horizon 2022" selon la direction, avant la crise sanitaire de la Covid-19.

Invité de France Bleu Gironde ce mardi 13 octobre, le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, chargé notamment de mettre en place cette nouveauté, a salué cette "idée simple et généreuse, qui fait avancer le service public de l'audiovisuel de proximité" et qui permet aux téléspectateurs, en plus des auditeurs, de "découvrir plus aisément l'information locale". Ainsi, pendant 100 minutes le matin, à la place des dessins animés de France 3 diffusés jusque là, les téléspectateurs auront le droit à davantage "d'information locale, de découvertes, de chroniques sur les circuits courts, sur la nouvelle économie, qui sont davantage accessibles pour tous ces gens qui préfèrent regarder la télévision le matin", souligne le patron de France Bleu.

Le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, dans les studios de France Bleu Gironde, ce mardi 13 octobre. © Radio France - France Bleu

France Bleu Gironde est donc "bien sûr à la radio" , mais aussi présente "sur les supports numériques, avec d'ailleurs des résultats extraordinaires en terme de progression, et, aujourd'hui en partenariat avec France 3, on est à la télévision sur un modèle de radio enrichie d'images", se réjouit Jean Emmanuel Casalta. Grâce au travail de l'éditeur visuel de France Bleu Gironde, Adrien Ortavent, le son se retrouve illustré par des images venues de France Télévisions, en plus des images du studio filmé qui permettent d'entrer dans l'intimité de la radio. De quoi donner "une radio télévisuelle".

Une radio donc diffusée à la télé par France Bleu et France 3, deux médias d'informations locale "la grande info de là où on est. Il n'y a pas de plus grande info que l'info de ce qui se passe près de chez nous", souligne Jean-Emmanuel Casalta. Une information locale qu'il juge encore plus importante dans la période post-coronavirus. "France Bleu, c'est une grande radio populaire qui a vocation à rendre service, à informer, à faire découvrir, à valoriser les territoires et à fabriquer de la solidarité de territoire. Et tous ces mots là sont importants. Ils étaient importants avant, mais avec la crise sanitaire qu'on a vécue, on s'est rendus compte de l'importance de la solidarité de territoire", juge le directeur de France Bleu.