La Mayennaise Soeur Agnès Bordeau libérée par ses ravisseurs en Haïti

L'heure est au soulagement. Soeur Agnès Bordeau, originaire de Peuton en Mayenne et l'ensemble des religieux kidnappés le week-end du 11 avril, ont été libérés par leurs ravisseurs à Haïti. Dix personnes avaient été enlevés à Port-au-Prince, probablement par le gang armé des "400 Mawozo".

"Tôt ce matin, en France, nous avons reçu avec une immense joie et un réel soulagement la nouvelle de la libération de nos frères et sœurs enlevés et séquestrés par des bandits, depuis le dimanche 11 avril 2021 dernier" explique la Société des Prêtres de Saint-Jacques dans un communiqué ce vendredi 30 avril.

Soeur Agnès Bordeau sera donc restée vingt jours en captivité. Le 23 avril dernier, trois religieux avaient déjà été libérés. Nous n'avons pour le moment aucune information sur l'état de santé des religieux dont la Mayennaise. Rappellons que la France a ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration en bande organisée". Elle a été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé à Paris.