Finistère, France

Chaque année, , les meilleures crêpes de Bretagne sont récompensées. Ce lundi, le concours organisé par la dédération de la crêperie, s'est déroulé sur la commune du Faou dans le Finistère.

Lourde tâche pour les membres du jury qui ont dû...goûter à toutes les crêpes (les pauvres ! on a pas des métiers faciles !) avant de trancher. Et le gagnant est...Christophe Beuriot de la crêperie "La Frégate au Faou" qui décroche la médaille d'or. Médaille d'argent pour Patrick Lasbleiz de "La crêpe idéale" à Lannion dans les Côtes d'Armor. C'est Jean Luc Durant de la crêperie "Le Be New" qui monte sur la 3e marche du podium.

Maintenant....vous savez où aller ! Bonne dégustation !