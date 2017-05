La meilleure baguette et la meilleure tourte de Dordogne sont fabriquées à ...

Elle est croustillante et généreuse. C'est la baguette de la boulangerie Boclet de Thiviers qui à été désignée ce mardi meilleure baguette de Dordogne. En plus d'être bonne, cette baguette est 100% bio. François Chateau de Tocane-Saint-Apre remporte lui le prix de la meilleure tourte.

Le 16 mai, c'est la Saint-Honoré, le patron des meuniers et des boulangers. A cette occasion, la fédération des boulangers de Dordogne organise depuis 12 ans le concours de la meilleure baguette et de la meilleure tourte du département. Cette année, c'est la baguette d'Antoine Le Roux et Bryan Boclet qui a séduit le jury. Le président de la fédération, Jean-Jacques Teillet boulanger à Château-l'Evêque s'est "félicité de la jeunesse des gagnants", tous deux ont 29 ans. Ils ont été aidés par leur apprenti Yasine Oruc.

Une baguette 100% bio

En plus d'être légère et croustillante, cette baguette est dans l'air du temps. Pétrie lentement, elle est confectionnée avec de la farine et du levain bio. "C'est une gageure, explique Antoine Le Roux, les farines bio sont beaucoup plus complexes et difficiles à travailler" explique Antoine Le Roux. "On essaie de mettre en avant ce genre de produit sans pesticides" ajoute-il. Une autre originalité qui a sans doute séduit le jury c'est son aspect. C'est une baguette avec cinq coups de lame (cinq fentes) ce qui est très rare pour les baguettes les traditions. Grâce à cette distinction, la boulangerie sera le fournisseur officiel de la maire de Périgueux pendant un an

La meilleure tourte pour la boulangerie Chateau de Tocane

Dans la catégorie meilleur tourte. C'est François Chateau qui remporte la palme. Ce boulanger très expérimenté est un habitué des récompenses.

François Chateau et sa tourte gagnante © Radio France - Charles de Quillacq

C'est la troisième fois qu'il remporte ce prix. Ses miches sont saisies au feu de bois dans un four à "chaleur tombante". Ce qui donne à sa tourte un croûte épaisse et croustillante.