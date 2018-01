Une adolescente de 17 ans a été renversée ce jeudi matin par une voiture aux alentours de 7h30 sur la commune de la Membrolle-sur-Choisille. L'accident s'est produit à l'intersection entre la D959 et la rue des moulins. Dans un contexte de visibilité réduite (nuit et pluie), une voiture s'est engagée au cédez-le-passage pour tourner à gauche et n'a pas vu l'adolescente. Elle a été renversée. Sa tête a percuté le pare-brise. C'est la conductrice qui a appelé les secours. La jeune fille a été emmenée à l’hôpital trousseau. Elle va y rester ce soir. Son pronostic vital n'est pas engagé , malgré un traumatisme crânien.