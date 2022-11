La menace d'effondrement est confirmée pour trois immeubles de la rue de la Monnaie à Lille

Les experts de la mairie et du tribunal administratif de Lille sont formels : ils confirment ce mercredi le risque d'effondrement de trois immeubles, les 44, 46 et 48 rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Selon la maire de Lille, "des désordres importants et dangereux" ont été constatés au numéro 46. Martine Aubry s'est rendue sur place ce mercredi après-midi, à la rencontre des riverains.

Deux commerces évacués en urgence

Les experts craignent un risque d'éboulement sur les deux bâtiments en face, les 65 et 67 rue de la Monnaie. Le restaurant la Pâte Brisée et la boulangerie Aux Merveilleux ont été évacués. "On n'a même pas eu le temps de prendre un sac, on a laissé tous les desserts en vitrine", se souvient la co-gérante de la Pâte Brisée. Cette portion de rue est entièrement bouclée depuis ce mercredi à 15 heures et la circulation est déviée, avant le croisement avec la rue Comtesse.

Un locataire avait déposé une plainte il y a deux ans

Les habitants des 46 et 48 rue de la Monnaie avaient dû quitter leur logement jeudi dernier, et ceux du 44 ont ensuite été évacués le lendemain, après de nouveaux signalements de fissures dans les caves. Selon la mairie de Lille, les premiers signalements remontent à l'automne 2021 au 48 rue de la Monnaie. Mais un ancien locataire confiait alors à France Bleu Nord avoir déposé une plainte dès septembre 2020. Des travaux avaient été préconisés à l'époque, sans que les propriétaires n'agissent en conséquence.

Un périmètre de sécurité est mis en place, il est impossible de passer, que l'on soit piéton ou automobiliste. © Radio France - Romane Porcon

Ce mercredi matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus à trois reprises pour trois immeubles différents du centre-ville et du Vieux-Lille. Ces vérifications n'ont inspiré aucune inquiétude et ne concernaient pas la rue de la Monnaie.

En parallèle, la mairie de Lille a expliqué ce mercredi matin avoir mené une visite complémentaire, avec un expert du tribunal administratif, aux 34 et 36 rue Pierre-Mauroy, à quelques numéros des deux immeubles effrondrés. Une mise en demeure a été adressée aux entreprises intervenants dans le rez-de-chaussée et la cave de l'immeuble afin de respecter la sécurité des travaux et les "mesures d'étalement en sous-sol". Les occupants de l'immeuble ont pu regagner leur logement dans la foulée.

Evacuations en série en centre-ville

Les jours s'enchainent et se ressemblent dans le centre-ville de Lille avec des évacuations en série. Une partie de la rue Esquermoise autour du numéro 52 a été évacuée mardi, une fuite de gaz et des fissures ont été décelées dans la cave d'un immeuble.

Trois autres immeubles ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche rue Lepelletier. Les habitants et commerçants ont pu ensuite regagner leurs immeubles après une mise en sécurité. Des travaux doivent être effectués au numéro 30, celui de l'Orange Bleue, qui reste fermé. Des chute de torchis et des craquements avaient été signalés dans ce restaurant, au niveau d'une fissure qui s'étaient agrandie la semaine dernière.