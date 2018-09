La France compte depuis ce vendredi 1 097 gardiens de la paix de plus. Soixante élèves de l'école de police de Sens sont sortis de la 246e promotion. La cérémonie organisée ce vendredi a été encore une fois marquée par les récentes attaques.

sens

Devant les élèves et leur famille, réunis dans la cour, le RAID effectue une démonstration en varape, sur la façade de l'école de police. Il s'agit d'intervenir pour une prise d'otage à l'un des étages. Les hommes en noir descendent du toit en rappel, sans faire un bruit. Puis plusieurs explosions se font entendre. L'otage est libéré.

Démonstration de policiers du RAID, avec decente en varape, pour libérer un otage © Radio France - Renaud Candelier

protéger nos concitoyens contre la menace terroriste est la priorité absolue - Patrice Latron, préfet de l'Yonne

Une démonstration en clôture de la cérémonie mais un risque bien réel, rappelle le ministre de l'intérieur dans un message lu par le préfet, Patrice Latron, "protéger nos concitoyens contre la menace terroriste constitue aujourd'hui la priorité absolue que je vous assigne. Les jeunes policiers qui ont neutralisé le terroriste qui a tué un passant dans le deuxième arrondissement de Paris, le 12 mai dernier, étaient à peine plus expérimentés que vous."

Des exercices de tuerie de masse

Un risque qu'ont à l'esprit tous ces jeunes gardiens comme Emma : "malheureusement, oui, on en a conscience quand on rentre dans la police. On a eu des exercices de tuerie de masse, pour nous préparer justement à intervenir lors de ces attaques."

Le terrorisme a renforcé les convictions

La violence terroriste a renforcé le conviction des futurs policiers selon Gary : "tout au long de l'année c'est un débat sur lequel on est beaucoup revenu. Et c'est une de nos motivations principales que de lutter contre ce fléau." A ses côtés, Claudine, sa maman est partagée entre deux sentiments : "c'est vrai que c'est assez effrayant avec tous les risques terroristes qu'il y a actuellement. Mais c'est quand même un beau métier, je suis fière de lui."

De jeunes gardiens qui seront aussi les premiers à mettre en oeuvre la nouvelle politique de police de sécurité du quotidien (PSQ).