La mer sous haute surveillance cet été, dans l'Hérault et le Gard

Les différents services de l'Etat sont mobilisés, tout l'été, pour faire régner l'ordre au large des côtes françaises. C'est notamment le cas dans l'Hérault et le Gard, où la traque aux infractions par des plaisanciers s'intensifie. Et où les contrôles se multiplient.

La Grande-Motte, France

Gendarmerie nationale, gendarmeries départementales, douanes, ou encore affaires maritimes se relaient et coopèrent, tout l'été, afin de faire la chasse aux infractions par les nombreux plaisanciers présents au large des côtes de l'Hérault et du Gard.

Les gendarmes contrôlent les papiers et le matériel © Radio France - Bertrand Queneutte

Il s'agit de faire respecter la réglementation et de sensibiliser les plaisanciers à un certain nombres de risques et de comportements à adopter. De s'assurer, par ailleurs, que les équipements à bord sont en bon état, notamment en matière de sécurité.

Sécurité & Prévention

Des contrôles inopinés ont donc lieu quotidiennement sur quelques uns des 77.000 bateaux de plaisances immatriculés dans l'Hérault et dans le Gard. Bertrand Queneutte a embarqué à bord d'une vedette de la gendarmerie du Grau du Roi, pour une opération dans la baie d'Aigues Mortes.

La brigade cynophile "s'attaque" aux plaisanciers !

Une nouveauté est en train de voir le jour : des contrôles accompagnés de chiens pour rechercher de la drogue, de l'argent sale ou même des armes. Les autorités estiment que les navires de plaisances, les voiliers notamment, sont susceptibles de servir au trafic.

Protéger la faune et la flore

Cette année, l'accent est également et plus que jamais mis sur le respect de l'environnement : ne pas jeter d'objet plastique en mer, ne pas y jeter ses poubelles, non plus, comme certains le font. Et éviter de mouiller (jeter l'ancre) dans les zones où pousse une plante considérée comme le poumon de la méditerranée : les posidonies. C'est le cas au large de Agde et de Palavas. Christophe Léger est gendarme à la brigade du Grau du Roi.