La mère d'Alexandre Benalla porte plainte après une manifestation devant son domicile de l'Eure

Les gendarmes ont été appelés sur place et deux personnes ont été interpellées, avant d'être relâchées (illustration).

Rugles, France

La mère d'Alexandre Benalla décide de porter plainte après une manifestation devant son domicile de Rugles, dans l'ouest de l'Eure. Dimanche après-midi, une vingtaine de personnes se sont en effet rassemblées dans le quartier pavillonnaire, espérant trouver sur place l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron à l'Elysée.

"Happy birthday Benalla"

Parmi les manifestants, on trouve des "gilets jaunes" mais aussi d'autres personnes non-affiliées au mouvement. Ils entonnent "happy birthday Benalla", alors que celui-ci fêtait ce jour-là ses 28 ans. Beaucoup portent un masque en carton à l’effigie de l’ancien chargé de mission, et certains lancent des œufs et des pétards en direction de la maison.

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour "violence en réunion" : une femme qui a déclaré vouloir offrir un œil factice à Alexandre Benalla (en référence aux personnes éborgnées lors des manifestations en France), ainsi qu'un homme. Tous les deux ont été relâchés dans la soirée, un peu avant 22 heures.