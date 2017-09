La mère d'un ado frappé à la sortie du collège porte plainte

Une mère de famille de Pertuis (Vaucluse) assure qu'elle ne "veut pas céder à la peur". Elle porte plainte, après l'agression de son fils. L'adolescent a été frappé par trois autres jeunes en sortant du collège.

Céline Giraud veut des "punitions exemplaires" à l'encontre des jeunes qui ont agressé son fils à la sortie d'un collège de Pertuis.

Les faits se sont passés le 11 septembre dernier. Steven rentrait chez lui quand il a été pris à partie par trois jeunes sur le pont de l'Eze. Il a été jeté au sol et frappé. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux.

Céline Giraud exige réparation : "Je ne veux pas d'argent, je veux que ces jeunes soient punis, affirme la mère de famille. Je veux qu'ils aillent en maison de correction, par exemple. Je ne veux pas me taire."

"Des parents me disent en privé qu'ils ont vécu la même chose et qu'ils n'ont rien dit, par peur. Mais même si on a peur, on doit agir." (Céline Giraud)