Mathieu Caizergues porté disparu le 23 juin 2017. Déclaré mort un an plus tard

Hérault, France

Cela fait près d'un an et demi que l'Héraultaise Delphine Caizergues remue ciel et terre pour retrouver son fils. Mathieu Caizergues, gendarme de 24 ans, a disparu le 23 juin 2017 lors d'une randonnée sur l'île de la Réunion, dans le cirque de Mafate. Un an plus tard, jour pour jour, il a été déclaré mort. Aujourd'hui sa mère ne pose qu'une seule question : "Où se trouve mon fils?"

Cette question, et bien d'autres encore, sont adressées au Général Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale, dans une lettre ouverte publiée sur Facebook. Elle en a "ras le bol" de "l'immobilisme des autorités" qui selon elle ne font rien pour retrouver le corps de Mathieu. Elle interpelle le n°1 des gendarmes français : "Vous n'avez pas le droit d'abandonner vos soldats."

Le jour de sa disparition, il randonnait en compagnie d'un sous-officier de la gendarmerie et de l'époux d'une gendarme. Cet été, tous deux ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger.

Après avoir fait appel à des traileurs pour ratisser le secteur où son fils à disparu, Delphine Caizergues va recevoir l'aide d'un pilote de drone qui lui va inspecteur les lieux.

