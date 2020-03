La mère de Fiona, Cécile Bourgeon, a accouché, son bébé placé dès sa naissance

Fin février, Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, la fillette décédée en mai 2013 à Clermont-Ferrand, a accouché de son quatrième enfant. Il s'agit d'une petite fille, selon les informations du Parisien. Du fait de son passé judiciaire, son bébé a été placé provisoirement dès la naissance sur demande du parquet de Perpignan dans une maternité. Un juge des enfants de Perpignan doit examiner le cas du bébé de Cécile Bourgeon ce jeudi. Il peut valider la décision du parquet et ordonner le placement pour un an renouvelable.

Cécile Bourgeon veut récupérer son enfant

Cécile Bourgeon est libre depuis un an à la suite d'une décision de la Cour de Cassation. La plus haute juridiction pénale a annulé l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire qui avait condamné en appel la mère de Fiona à vingt ans de réclusion criminelle le 11 février 2018. Cécile Bourgeon est allée s'installer dans les environs de Perpignan, où elle a rencontré son nouveau compagnon. Elle s'est marié avec lui le 20 décembre dernier. Aujourd'hui, elle veut récupérer son enfant, argumentant qu'elle n'a plus de problème de toxicomanie.

Un quatrième procès prévu fin mai

Cécile Bourgeon a toujours nié avoir porté les coups mortels à la petite Fiona. Elle doit être rejugée en appel devant la cour d'assises du Rhône à Lyon du 26 mai au 12 juin prochain. Ce sera le quatrième procès aux Assises pour Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf, pour la mort en mai 2013 de Fiona, âgée de cinq ans. Berkhane Makhlouf est actuellement en détention. Les deux accusés continuent de nier les faits, ils encourent jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.