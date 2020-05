La mère de Marin demande que l'agresseur de son fils reste en prison

La mère de Marin, ce jeune supporter des Verts tabassé à la Part-Dieu à Lyon en 2016 pour avoir défendu un couple, est bouleversée. L'agresseur de son fils qui a encore aujourd'hui d'importantes séquelles, a obtenu une remise en liberté conditionnelle en vue d'une libération la semaine prochaine.

Anne Sauvajon a été prévenue, jeudi, par courrier et demande que l'agresseur de son fils reste en prison.

"C'est un choc! On est bouleversé. Il y a de l'incompréhension. Dans le courrier que j'ai reçu on parle de situation sanitaire, de dispositif de réinsertion. Je n'ai pas tout lu. C'était trop difficile. On croise les doigts pour qu'il purge sa peine beaucoup plus. Il n'a pas purgé la moitié."

"Je pense que la peine doit être exécutée. Mon fils a failli mourir. L'agresseur doit être sanctionné durement. Nous, on ne peut pas faire grande chose. On espère que la décision soit juste. C'est ce qu'on attend de la justice."

Le parquet a fait appel. L'agresseur devait être libéré mardi mais l'appel est suspensif, selon son avocate Maître Anne Guillemaut jointe par France 3. Condamné à sept ans et demi de prison en 2018, l'agresseur de Marin est incarcéré depuis trois ans et demi à Roanne.