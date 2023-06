La mère de Mélina, la collégienne agressée par trois autres adolescentes, témoigne sur France Bleu Gard Lozère

La maman de Mélina témoigne sur France Bleu Gard Lozère. Mélina, 13 ans, c'est cette collégienne nîmoise frappée, insultée, humiliée par trois autres jeunes filles. Une agression d'une très grande violence dont les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Mélina est tombé dans un véritable traquenard. Elle ne connaissait que l'une de ses agresseuses et seulement depuis quelques jours. Les deux adolescentes avaient fait connaissance via les réseaux sociaux et s'étaient rapprochées pendant la feria. C'est toute suite après que sa nouvelle copine lui propose d'aller voir deux autres de ses amies à Uzès. Et c'est au domicile de l'une d'entre elles, le 1er juin dernier, que le cauchemar va se dérouler. Des coups, des insultes, des humiliations pendant près de cinq heures a priori sans aucune raison.

Les trois agresseuses présumées de l'adolescente, âgées de 15, 16 et 17 ans, ont été interpellées et placées en détention nous a indiqué la procureure la République de Nîmes.

