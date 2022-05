La mise en examen pour meurtre demandée pour la mère du bébé retrouvé mort à Bergerac

La jeune femme de 19 ans qui a reconnu avoir accouché d'un bébé dans la gare de Bergerac est mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans indique le parquet de Périgueux dans un communiqué ce jeudi 5 mai. Selon les investigations, la jeune femme savait qu'elle était enceinte et qu'elle allait accoucher. Par ailleurs précise la Procureure de la République de Périgueux, la jeune femme "avait conscience que son enfant était né vivant". La jeune femme risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Le compagnon de la jeune femme, un homme de 40 ans est mis en examen pour n'avoir pas empêcher un crime contre un mineur de 15 ans et pour non assistance à un mineur de 15 ans en danger. Il risque 7 ans de prison et jusqu'à 100.000 euros d'amende.

L'enfant est mort d'un arrêt cardiaque dans les toilettes de la gare

Le corps du bébé a été retrouvé ce vendredi 29 avril dans les toilettes publiques de Bergerac. L'autopsie pratiquée ce mardi 3 mai à Bordeaux a montré que l'enfant, un petit garçon n'était pas mort-né. Il a respiré affirme le médecin légiste et il est mort d'un arrêt-cardiaque dont on ne connaît pas la cause. Le corps du nourrisson ne présentait pas de traces de coups.

Le couple tient des déclarations très changeantes

En garde à vue, la jeune femme originaire du Périgord a reconnu avoir accouché, elle s'est même confiée à ses proches, indique le parquet, ce qui a permis son interpellation ce mardi 3 mai. Pendant leurs garde à vue, le couple a fait des déclarations très changeantes. Des expertises seront demandées indique la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar à France Bleu Périgord. Les garde à vue de la mère et de son compagnon se sont achevées ce jeudi 5 mai en fin de matinée.

Le parquet de Périgueux a ouvert une information judiciaire et a demandé leur placement en détention provisoire.