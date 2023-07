La mère et le fils voyageaient avec 3,5 kilos de cocaïne scotchés sur les jambes et le dos

C'est une façon très inhabituelle d'importer de la drogue en France. À Toulouse, une femme d'une cinquantaine d'années et son fils d'environ 25 ans ont été interpellés par la police judiciaire à l'aéroport de Blagnac avec 3,5 kg de cocaïne scotchés sur eux.

ⓘ Publicité

Scotcher plutôt qu'avaler permet de transporter davantage de drogue

Cette mère et son fils sont ce qu'on appelle dans le jargon policier des "mules", "des mules tout ce qu'il a de plus classiques" dit un proche de l'enquête. "Des Brésiliens qui ont de la famille en France" et qui importent de la cocaïne par avion sur des vols réguliers avec escale à Lisbonne.

Sauf que plutôt que d'ingurgiter la marchandise, ils l'ont scotchée sur leurs jambes et dans leur dos. Une technique qui permet d'en mettre un peu plus. Un estomac ne supporte guère plus d'1,5 kg de drogue en sachet. Ça c'est le poids record, en moyenne c'est plutôt 600 grammes, souffle un fin connaisseur du dossier. Donc en scotchant la cocaïne sur le corps, ont atteint 1,750 kg par personne.

À 65 euros le gramme, on frôle les 230.000 euros de bénéfice à la revente et comme la drogue vient d'Amérique du Sud, elle peut-être coupée les bénéfices sont alors doublés, on dépasse ainsi les 500.000 euros.

La mère et son fils sont en garde à vue depuis jeudi. Un deuxième fils a lui aussi été interpellé, sans certitude concernant son implication.