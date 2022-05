La mère présumée du bébé retrouvé mort à la gare de Bergerac placée en garde à vue

L'enquête avance, cinq jours après la découverte du corps d'un nouveau-né vendredi 29 avril dans les toilettes de la gare de Bergerac. Deux personnes sont ce soir en garde à vue, et une autopsie réalisée ce mardi 3 mai à Bordeaux a permis de déterminer qu'il s'agit d'un garçon, "né vivant, et ayant respiré", selon le parquet de Bergerac.

Vendredi après-midi, c'est la femme de ménage qui avait découvert le corps sans vie du nourrisson dans la cuvette des toilettes, après que des clients aient trouvé les WC remplis de sang. Aujourd'hui l'autopsie permet de confirmer que le bébé n'était pas prématuré, et qu'il présentait bien "des critères de viabilité", ajoute le parquet.

Enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans

D'après les médecins légistes, le nourrisson est mort d'une défaillance cardio-respiratoire aiguë. Mais pour le moment on ne connaît pas les causes exactes du décès de l'enfant. Les policiers ont retrouvé le corps du bébé dans de l'eau, dans la cuvette. Mais l'autopsie ne permet pas de dire s'il est mort noyé. Le parquet ajoute qu'à ce stade, "l'intervention d'un tiers ne peut être exclue". Vendredi une enquête était ouverte pour recherche des causes de la mort. Au vu des résultats de l'autopsie, elle est requalifiée en enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.

La mère présumée en garde à vue

Ce mardi soir, deux personnes sont en garde à vue, dont la mère présumée du bébé, indique le parquet. Vendredi, du placenta et du sang avaient été retrouvés dans les toilettes, ce qui laisse penser aux enquêteurs que la mère du bébé "a accouché sur place".

Les investigations se poursuivent afin de déterminer plus précisément les causes de la mort de l'enfant. Le parquet de Périgueux a repris l'affaire.

La peine maximale pour ce crime est la réclusion à perpétuité.