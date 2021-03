La mère soupçonnée d'avoir tué ses trois enfants à Mérignac retrouvée morte dans sa cellule

Elle attendait son procès devant la cour d'assises de la Gironde, dont la date n'avait pas encore été fixée. La mère de famille, soupçonnée d'avoir tué ses trois enfants de cinq, huit, et neuf ans, à Mérignac, en 2018, a été retrouvée morte dans sa cellule de la prison de Gradignan, dans la nuit de samedi à dimanche.

Cette femme, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte tôt dimanche matin, par la détenue qui partageait sa cellule. Une autopsie doit être pratiquée mardi, mais selon les premières constatations, sa mort est due à une profonde coupure à l'aine, au niveau de l'artère fémorale. La police privilégie l’hypothèse d'un suicide, et d'une blessure qu'elle se serait infligée elle-même avec un rasoir. Cette ancienne infirmière avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, peu après la mort de ses trois enfants en avril 2018.

Déjà une tentative de suicide au moment des faits

Elle avait été retrouvée inconsciente et interpellée chez elle à Mérignac, le 4 avril 2018. Elle était alors soupçonnée d'un triple infanticide, sur ses deux garçons de cinq et neuf ans, et sa fille de huit ans, en leur administrant des médicaments indisponibles en pharmacie, qu'elle aurait obtenu au bloc opératoire du CHU Pellegrin où elle travaillait. A l'époque, elle avait laissé une lettre expliquant son geste, dans laquelle elle exprimait son "mal-être" et son "désir d'en finir". Dimanche, son décès a été constaté dans sa cellule à l'arrivée des secours. Comme toute mort en milieu carcéral, une enquête a été ouverte par le parquet.