La "Mère Teresa des HLM" condamnée à Toulon à trois ans de prison ferme

Elle promettait à des personnes l'obtention de logements sociaux à la Seyne-sur-Mer et à Toulon, contre une enveloppe. Sauf que cette attribution n'arrivait jamais. Une Varoise de 41 ans a été condamnée ce vendredi par le tribunal correctionnel de Toulon à cinq ans de prison dont deux ans assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans. Elle devra en outre indemniser toutes les victimes. Le tribunal a délivré a son encontre un mandat de dépôt. Elle est arrivée libre, et est repartie avec les menottes aux mains après avoir escroqué entre 2015 et 2016, quelque 36 personnes. Plus de 67.000 euros soutirés le plus souvent en liquide. L'arnaqueuse, mère de famille vivant officiellement uniquement des prestations sociales, avait déjà été condamnée pour une autre escroquerie en 2014.

Dans la salle des pas perdus, en attendant sa condamnation, la mère de famille appelle ses enfants. "Prends soin de ta petite sœur, je vais rentrer en détention, je m'excuse" dit-elle en sanglotant. Elle a compris que cette fois ci, le tribunal n'allait pas lui accorder une autre chance face à la gravité des faits détaillée par la présidente du tribunal.

"Vous nous dîtes que vous avez commencé cette escroquerie pour rembourser ce que vous deviez de votre précédente affaire. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis penchée sur vos comptes. Je n'ai compté que les dépenses supérieures à 100 euros. Entre août 2015 et septembre 2016, nous en sommes en gros à plus de 3000 euros de dépense par moi. Je ne parle pas évidemment des courses au supermarché. Non, non, c'est par exemple un séjour à Dubaï de 10 jours, uns sortie chez Mickey à Paris. Ce n'est pas une nécessité vitale. Vous avez fait ça parce que c'est de l'argent facile" la sermonne la présidente. Cette dernière évoque même le cas d'une femme parisienne, qui devait déménager dans le Var et à qui Mériem Medjadji avait soutiré aussi 500 euros pour le déménagement : "Cette femme s'est retrouvée dans la panade car elle avait donné le congé de son appartement et s'apprêtait à déménager. Elle n'a jamais vu les déménageurs".

La prévenue est beaucoup moins loquace visiblement devant le tribunal que devant ceux à qui elle promettait un avenir meilleur. "On l'a souvent décrite comme la Mère Teresa des HLM, mais on est plus face à la Madoff du logement social" plaide Me Frédéric Casanova qui représentait une quinzaine de parties civiles. En face, Me Christophe Hernandez demande au tribunal d'analyser ce dossier à sa juste mesure évoquant les sommes faramineuses dans les dossiers de Madoff à la française, "plusieurs centaines de millions d'euros".

Il est vrai que dans cette affaire, il n'est question "que de 67.000 euros" mais le profil des victimes est particulier. "Toutes ont en commun d'avoir des difficultés pour joindre les deux bouts" relève Jean-Jacques Gauthier, le représentant du ministère public. Dans la salle d'audience, d'ailleurs, ces victimes et ces parties civiles ne sont pas présentes. Sauf une, Dominique, une maman qui élève seule son fils. "Je lui ai versé 1.425 euros, je touche seulement 900 euros par mois, c'est très difficile pour moi" témoigne la maman à France Bleu Provence.

"Elle leur a même enlevé le peu d'argent qui leur restait. Certains sont venus me voir car ils m'ont dit qu'ils avaient honte" plaide Me Casanova. Honte d'avoir tenté de faire accélérer le processus d'obtention d'un logement HLM face à une demande abyssale. "Mais je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher, qu'ils avaient juste essayé de donner le meilleur à leurs enfants" poursuit Me Casanova.

Au fil de l'audience, la Présidente questionne cette mère de famille sur son train de vie. On découvre alors que cette femme, bénéficiant officiellement d'une allocation handicapée "pour dépression", et déclarée seule au foyer avec ses six enfants (bien qu'elle vive avec son mari) perçoit au total plus de 3.300 euros par mois d'aides en tout genre. Au moment de son interpellation, elle déclare pourtant aux enquêteurs percevoir des revenus entre 5.000 et 7.000 euros par mois. "Vous ne les déclarez pas ?" l'interroge la Présidente. "Je n'y ai pas pensé" lui répond la fraudeuse.

Un "oubli" qui lui a donc assuré un train de vie plus que très confortable et qui lui permet encore aujourd'hui "de se payer une formation de 2.700 euros pour devenir sophrologue" note le Parquet qui se dit "inquiet pour la suite" et qui demandera d'ailleurs dans ses réquisitions une interdiction de gérer une entreprise et d'exercer une profession qui entraîne la manipulation d'argent liquide.

"Je ne suis pas fière, j'ai honte de moi, j'avais de l'amertume au début pour les victimes, mais j'espère qu'elles pourront me pardonner" déclare Merien Medjadji. "C'est exactement ce que vous aviez déclaré à votre agent de probation qui vous suivait après votre première condamnation. Alors même que vous étiez déjà en train d'arnaquer d'autres personnes" lui rappelle la présidente, fermement.

Avant d'énoncer la condamnation à notamment cinq d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans (soit un an de sursis de plus que les réquisitions du parquet), l'obligation d'indemniser les victimes, de travailler à l'issue de la détention, la Présidente s'est adressée à la prévenue : "Sans vouloir faire de comparaison, vous avez abusé non pas l'électorat, mais des gens simples, Et si vous n'aviez pas été interpellée, vous auriez continué".

"Madame la juge, j'accepte, et j'espère ne plus être là un jour" déclare Meriem Medjadji. "J'espère" lui répond sèchement la présidente Arnouil.

Le mari, qui a bénéficié du train de vie de son épouse, a été condamné à 24 mois de prison dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 3 ans. Il doit lui aussi indemniser les victimes. La sœur qui encaissait les chèques, mais n'a tiré aucun bénéfice personnel, a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis.