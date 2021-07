La météo va-t-elle gâcher la fête du 14 juillet et les feux d'artifice en pays de Savoie ?

Des dizaines de feux d'artifice sont prévus dès demain, mardi, en Savoie et Haute Savoie pour célébrer le 14 juillet. Mais la météo est à l'orage mardi et à la pluie mercredi. Certaines communes ont déjà prévu de reporter leurs spectacles pyrotechniques.

Ces fêtes du 14 juillet c'est l'occasion de renouer avec du spectacle populaire, au grand air. L'an dernier de très nombreux feux d'artifice avaient été annulés en raison de l'épidémie. Cette année, toujours en raison de la situation sanitaire du Covid-19, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits mais les plus petits regroupements sont possibles.

Des feux reportés à Albertville et Courchevel

La station de Courchevel avait programmé un spectacle feu et eau sur le thème d’Harry Potter depuis le lac du Praz à 22 h 30. Mais les organisateurs ont pris la décision de reporter cette fête au 18 juillet. "Suite aux prévisions météorologiques de ce début de semaine, nous sommes dans l'obligation de reporter la fête nationale du 13 juillet 2021 au _dimanche 18 juillet 2021_. Ce report permettra de profiter du même spectacle dans de meilleures conditions" indique l'office du tourisme de la station.

Courchevel - ©station de Courchevel

La commune d'Albertville a pris la même initiative ce lundi. "Nous vous informons que le feu d'artifice et les animations du comité des fêtes d'Albertville prévus le soir du 13/07 sont annulés compte tenu des prévisions météorologiques". Pour l'instant, la ville n'a pas calé de date. De nombreuses villes et stations maintiennent pour l'instant leurs projets artistiques. C'est le cas de Brides-les-Bains, la Bâthie, aux Carrons, Saint-Jean-de-Maurienne, Valloire, Aillon-le-Jeune, Lescheraines, Valgelon-La Rochette, Val Thorens, place Peclet.

A Annecy un feu d’artifice multi-sites pour le 14 juillet !

Cette année, inutile de se regrouper sur le Pâquier ! Le feu du 14 juillet sera orchestré depuis 20 lieux de tirs répartis sur tout le territoire annécien, dans toutes les communes déléguées. Il sera visible depuis de nombreux lieux et tout en proximité.

Parmi les stations ou communes qui maintiennent leurs feux, il y a par exemple Méribel, le 14 juillet. Feu d’artifice tiré depuis le village du Villaret, sur le versant opposé au chef-lieu, à 22 h 30 (navette depuis Méribel à 22 heures, retours à 22 h 45 et minuit). "C'est important de maintenir pour le moral de tout, c'est un évènement festif et l'an dernier tout avait été annulé à cause du covid. Finalement, à par la pandémie, seul le vent est très problématique pour les artificiers. Chez nous la météo est plutôt favorable mercredi" indique le Responsable animations et événementiel touristique chez Méribel Tourisme, Xavier Albrieux.