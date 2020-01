La métropole de Marseille veut bannir les véhicules polluants du centre ville

La métropole étudie un dispositif baptisé Zone à Faible Emission. Le but à terme est d'interdire l'accès des véhicules les plus polluant à l'hyper centre-ville. La mise en place est prévue pour 2021.

Marseille, France

La périmètre vient d'être voté en conseil de métropole. Près de 20 km2 (voir photo) à l'intérieur desquels vivent 314 mille habitants.

Place désormais à une phase d'étude qui vise à réglementer l'accès du centre-ville de Marseille, mais pas seulement en période de pic de pollution. "L'idée c'est d'avoir un dispositif pérenne pour lutter contre la pollution atmosphérique _et aider les marseillais à mieux respire_r" précise Alexandre Gallèse, en charge de la transition écologique à la métropole Aix-Marseille.

La philosophie générale est simple : chasser les véhicules les plus polluants du centre de Marseille. Reste à en définir les modalités. "On ne sait pas si on cible seulement les poids lourds et les camions de livraison qui ne sont pas des véhicules propres ou si on l'étend à toutes les voitures qui ont une vignette Crit'air 4 ou 5" reprend Alexendre Gallèse.

Les camions de livraison dans le collimateur

Pour améliorer la qualité de l'air toute l'année, la métropole veut faire la chasse aux camions de livraison. "Il faut imaginer le centre autrement, _le dernier kilomètre peut être effectué par d'autres modes si les transporteurs se tournent vers des entreprises nouvelles_, aux formats nouveau, comme des vélo-cargo par exemple" affirme Sabine Bernasconi, maire des 1er et 7e arrondissements.

Des vélos pour livrer les commerçants, vraiment ? Le fait est que cela existe déjà. L'épicerie d'Audrey par exemple en face du palais du Pharo : "nous recevons des glaces livrées par un triporteur à vélo, c'est super, ça marche très bien".

Reste à voir si ce système peut être généralisé et adapté à tous les besoins. Quant à l'interdiction des voitures les polluantes tous les jours de l'année dans l'hyper centre, Bernard est farouchement contre : "c'est pas la voiture le problème, ce sont les industriels". Il faudra peut-être pourtant s'y faire, une fois le dispositif adopté, la métropole promet des contrôles de police pour faire respecter les nouvelles règles en 2021.