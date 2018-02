Bonne nouvelle pour la Métropole de Tours. En plus des 343.000 euros d'indemnités qu'elle a obtenu du tribunal administratif d'Orléans, elle vient de recevoir 230.000 euros supplémentaires pour compenser la perte d'exploitation.

Suite aux malfaçons détectées à la piscine du Lac à Tours (carrelages décollés ou brisés, joints pas étanches), un dossier qui remonte à 2006 pour les premiers contentieux lors de la réception des travaux, la Métropole de Tours avait engagé une action en justice contre le cabinet d'architecte, la société spécialisée dans les carrelages, et le cabinet de contrôle, devant le tribunal administratif d'Orléans. Celui-ci avait donné raison à la Métropole qui avait reçu 343.000 euros d'indemnités dans un jugement de 2015.

C'est un dossier très long en raison des expertises. Mais nous rentrons dans nos frais. C'est surtout une reconnaissance totale de notre bon droit - Marie-France Beaufils, vice-présidente de la Métropole de Tours en charge des infrastructures sportives

La Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement prononcé par Orléans, et à même condamné les 3 acteurs de ce dossier (cabinet d'architectes, société de carrelage et cabinet de contrôle) a verser 230.000 euros supplémentaires à la Métropole pour la perte d'exploitation. Le site avait notamment été fermé pendant 2 mois pour procéder aux travaux de réparation et de modernisation. Dans le jugement, il est clairement dit que ce sont pas les produits d'entretien qui ont provoqué ces défauts d'étanchéité. C'est très satisfaisant.

La Piscine du Lac à Tours accueille chaque année près de 500.000 visiteurs.