Dole, France

L'affaire du corps décapité retrouvé à Dole avait défrayé la chronique début octobre. La meurtrière présumée d’un homme de 33 ans, le 29 septembre dernier à Dole, a finalement été interpellée, d’après Etienne Manteaux, procureur de la République de Besançon. L’arrestation de la jeune femme a eu lieu il y a trois semaines au Kosovo, son pays d’origine, où elle s’était réfugiée après les faits.

Décapité à coups de merlin

Cette femme aurait reconnu le meurtre de son mari. Pour mémoire, le crime avait été particulièrement violent : le mari, kosovar lui aussi, avait été partiellement décapité à coups de merlin, une sorte de hache à long manche qui sert d'habitude à fendre du bois.

Le corps avait été retrouvé début octobre un week-end dans un appartement du centre-ville de Dole. Vu l'état du corps, la mort remontait déjà à plusieurs jours. La victime est un homme de 33 ans. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 20 septembre.

Trois mois en prison pour violences sur son épouse

Depuis cette date sa femme et ses deux enfants, âgés de 10 et 4 ans avaient quitté le territoire national pour le Kosovo. L'information judiciaire ouverte pour homicide a donc permis de les retrouver. Et la piste des conséquences de violences conjugales, privilégiée jusqu'ici par les enquêteurs semblent donc se confirmer. La victime venait en effet de passer trois mois en prison pour violences sur son épouse.