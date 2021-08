La meurtrière présumée du directeur de l'Intermarché de Dolus d'Oléron sera jugée en début d'année prochaine

La meurtière présumée, qui avait tenté de se suicider, et son compagnon avaient été retrouvé dans leur garage de Saint-Pierre d'Oléron.

Trois ans après la mort de Laurent Soucaze, le directeur de l'Intermarché de Dolus d'Oléron, bientôt un procès. La procédure est terminée, le procès aura lieu en début d'année prochaine selon des informations confirmées par nos collègues de France Info. L'homme de 44 ans, quitté par son épouse à cause de ses indidélités, s'était installé avec Nathalie, sa maîtresse. Alors qu'il tente de reconquérir son ex-femme et qu'il embrasse une autre employée de l'Intermarché, Nathalie le tue avant de tenter de se suicider, en juin 2018. Tous les deux avaient été retrouvés dans leur garage de Saint-Pierre d'Oléron.

La jalousie comme mobile principal

La femme, d'alors 45 ans, plaide l'accident, et avance qu'il aurait voulu la prendre dans ses bras alors qu'elle épluchait des courgettes. Mais pour les enquêteurs, la jalousie a sans nul doute motivé son geste. C'est aussi l'avis de Francesca Satta, l'avocate de la veuve de la victime : "Cette femme travaillait à Intermarché et savait qu'il était un coureur de jupons, et qu'il avait déjà eu d'autres aventures avec d'autres femmes d'Intermarché... Elle ne peut pas avancer le fait que le couteau est arrivé tout seul dans le corps de son amant !"

De plus, Nathalie a changé plusieurs fois sa version des faits, et elle n'arrive pas à expliquer son geste. Les experts médico-légaux viennent eux aussi appuyer que la thèse de l'accident ne tient pas : la plaie est trop profonde.

Le procès aura lieu devant les Assises de Charente-Maritime à Saintes, au début de l'année prochaine.

à lire aussi Meurtre d'Oléron : la compagne reconnaît avoir porté les coups mortels

L'avocate de l'accusée n'a pas répondu aux sollicitations de nos collègues de France Info.