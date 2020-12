La Mézière : à Cap Malo, 200 gendarmes mobilisés pour évacuer des gens du voyage

200 gendarmes sont déployés mercredi 16 décembre à partir de 10 h sur la zone commerciale privée Cap Malo à la Mézière au nord de Rennes. Ils s'agit de gendarmes du groupement départemental et de gendarmes mobiles. La directrice de cabinet du préfet et le maire de la commune sont également présents.

Une mise en demeure

Depuis plusieurs semaines, près de 70 caravanes et autant de véhicules se sont installés en toute illégalité sur le parking de l'ancien magasin Alinéa qui a fermé durant l'automne. Il y a eu une mise en demeure de la préfecture d'Ille-et-Vilaine avec une tolérance accordée au moment du deuxième confinement. Le confinement levé, des avertissements réguliers ont été adressés à la communauté des gens du voyage pour qu'elles quittent les lieux. Mais ça n'a pas été le cas.

"Pas de heurts"

En milieu de matinée donc, l'évacuation commence et dure deux heures. Elle se déroule sans heurts selon la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine. Si besoin, un engin de levage et une dépanneuse se rendent sur place. A 12 h, l'opération est terminée. "On réaffirme l'autorité de l'Etat" explique le colonel Sébastien Jaudon patron des gendarmes du département qui souligne qu' une telle évacuation a été rarement menée en Ille-et-Vilaine.