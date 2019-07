Le milliardaire anglais perd son procès contre une pièce de théâtre jouée à Caen

Le soulagement pour l'auteur dramatique Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur de la pièce "Les deux frères et les lions". Il était assigné par le milliardaire britannique David Barclay qui lui réclamait 100.000 euros pour atteinte à la vie privée. Ce dernier a été débouté par le TGI de Caen.

Caen - France

C'est la victoire du pot de terre contre le pot de fer. Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur de la pièce de théâtre "Les deux frères et les lions", sort vainqueur du procès que lui intentait le milliardaire écossais David Barclay, 15ème fortune du Royaume-Uni. Ce dernier réclamait 100.000 euros pour atteinte à son honneur et à sa considération, estimant que la pièce était inspirée de sa vie et "en faisait commerce", selon son avocat.

Une victoire totale sur le fond pour l'auteur et les sociétés de théâtre

Le tribunal de grande instance de Caen en a jugé différemment ce mardi. Le milliardaire britannique est débouté, et David Barclay est condamné à verser 6.000 euros à l'auteur Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre pour préjudice moral. Il doit également verser à l'Atelier Théâtre Actuel, à la société Théâtre de Poche Montparnasse et à l'association Théâtre Insurrectionnel 5.000 euros à chacun pour atteinte à la liberté de diffusion de la pièce. Ainsi que 5.000 euros pour les frais de justice. "Cette somme est une goutte d'eau pour lui, réagit Maître Olivier Morice, avocat de l'auteur et des sociétés de théâtre, mais ces indemnisations sont très importantes pour mes clients qui, eux, ne roulent pas sur l'or". Et il se réjouit "d'une décision remarquable qui rappelle l'importance de protéger la liberté de création artistique".

Une pièce jouée plus de 250 fois, notamment au Mémorial de Caen

La pièce, qui est une commande du Trident-Scène Nationale de Cherbourg en Cotentin, visait à faire connaitre l’existence d'un droit coutumier normand féodal enseigné à l'Université de Caen et encore en vigueur dans les Iles Anglo-Normandes et particulièrement dans l'Ile de Sercq. Depuis 2012, elle a été jouée plus de 250 fois à Paris, ainsi qu'au Mémorial de Caen en avril 2018.

"Ces faits portés à la connaissance du public sont une source d'inspiration libre"

Le tribunal estime qu'elle utilise "la réalité existante et symbolique de l'ascension des deux frères jumeaux milliardaires", nés dans une famille modeste, ayant fait fortune avant d'être anoblis par la reine, et de "leur action pour éliminer l'application d'une règle de droit féodal encore en vigueur à Sercq. Ces faits réels ont été portés à la connaissance du public depuis des années et ils constituent une source d'inspiration libre". Le texte, poursuit le tribunal, instaure "une distanciation suffisamment forte avec le personnage laissant s'exprimer l'illusion théâtrale". Le tribunal souligne aussi l'aspect pédagogique de la pièce qui présente une situation juridique inhabituelle quant à l'application d'un droit médiéval en Europe au 21ème siècle.