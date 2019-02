PHOTOS - La ministre de la Justice annonce de gros travaux pour le tribunal de Toulon

Le tribunal de Toulon va être agrandi et rénové (illustration)

Toulon, France

Attendus depuis 10 ans, l'agrandissement et la rénovation de l'actuel palais de justice de Toulon pourraient commencer en 2021 pour une ouverture espérée en 2025. Annonce de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, lors de sa visite au palais de justice de Toulon ce vendredi. Il s'agit d'une extension du tribunal sur le terrain de l'ancienne prison (6.500 mètres carrés) qui jouxte le palais puis d’une rénovation complète de l’actuel tribunal. "Nous disposons pour l’heure d’une enveloppe de 60 millions d’euros", a expliqué la Garde des Sceaux, précisant que c’était une "estimation provisoire".

Des montagnes de boîtes d'archives dans chaque recoin du tribunal

Une annonce appréciée par les professionnels de la justice qui travaillent "dans des conditions difficiles" selon Nicole Belloubet. Le tribunal, construit en 1924, est aujourd’hui trop petit. La ministre a pu le constater en visitant des bureaux exigus, sans lumière et où, surtout, s’empilent des montages de boîtes d’archives. "Nous ne savons plus où les mettre... il y en a partout" a indiqué Lucette Broutechoux, la présidente du tribunal. "J’ai rarement vu ça… À ce point-là, rarement", a répondu la ministre de la Justice.

Fissures et infiltrations d'eau

Nicole Belloubet a également vu les nombreuses fissures dans les salles d'audience, les peintures cloquées à cause des infiltrations d'eau, les geôles qui sont dans "des conditions indignes pour accueillir les personnels de police, de l’administration pénitentiaire et les prévenus." Et la ministre de conclure : "Les travaux seront importants pour ce tribunal qui en a vraiment besoin." Une décision saluée par Hubert Falco, maire de Toulon, présent lors de cette visite.

En sortant du tribunal, Nicole Belloubet est allée discuter avec une délégation de gilets jaunes qui l'attendait sur le parvis.

Nicole Belloubet (au centre) dans une salle d'audience du tribunal de Toulon © Radio France - Sophie Glotin

Les boîtes d'archives s'empilent dans les bureaux et même dans les couloirs du tribunal de Toulon © Radio France - Sophie Glotin