La ministre de la justice en visite au Tribunal de grande instance de Reims

Nicole Belloubet a choisi le Tribunal de grande instance de Reims ce mardi 4 juillet pour sa première visite depuis sa nomination en tant que ministre de la justice. Une visite "de terrain" pour la Garde des Sceaux qui est venue rencontrer les personnels.

Première visite pour Nicole Belloubet depuis sa nomination comme Garde des Sceaux et c'est à Reims qu'elle a décidé de venir ce mardi 4 juillet. La ministre de la justice a passé la matinée au Tribunal de grande instance de Reims, pour visiter les différents services et rencontrer les personnels. Première halte au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) qui a ouvert ses portes en janvier : un guichet unique pour centraliser les demandes des justiciables qui a déjà reçu près de 1000 visites par mois depuis sa mise en place.

La ministre ici avec la présidente du TGI et le procureur de la république de Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

Le cri d'alarme des procureurs de la République

L'occasion d'écouter les personnels du Tribunal de grande instance de Reims -représentants des juridictions, greffiers, membres du parquet- mais aussi de recevoir les doléances. Le procureur de la république de Châlons-en-Champagne Eric Virbel, également membre de la Conférence nationale des procureurs de la République, lui a en effet remis ce mardi le "Livre noir du ministère public". Avec des propositions pour répondre à un constat simple : le manque de moyens. En France, il y a 2 fois moins de juges pour 100 000 habitants que la moyenne européenne, 2 fois moins de greffiers, et 4 fois moins de procureurs.

Selon Eric Virbel, le temps de travail des magistrats du parquet ne cesse d'augmenter (10 heures/ jour en moyenne dans la grande majorité des juridictions) et l'équipement informatique laisse à désirer. Le procureur de la République de Châlons regrette également le manque de "soutiens" : "Au parquet de Châlons on a 6 magistrats et quelques greffiers mais on a aucun assistant, c'est à dire que le magistrat du parquet il fait à la fois le travail d'un magistrat, la prise de décisions à l'audience, mais il fait aussi des choses futiles : le secrétariat, la gestion des tous petits dossiers...".

Plus d'informations à venir.