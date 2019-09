La ministre de la Justice Nicole Belloubet confirme la construction d'une nouvelle cité judiciaire à Nancy

Après une visite de la cité judiciaire et une rencontre avec les personnels, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a confirmé le déménagement de la structure à l'horizon 2025.

Nancy, France

C'est confirmé. Une nouvelle cité judiciaire va voir le jour à Nancy. Lors d'une visite à Nancy et d'une rencontre avec les personnels, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé la construction d'une nouvelle cité judiciaire à Nancy pour une livraison en 2025.

Il faut dire que l'actuelle structure n'est plus adaptée avec des problèmes d'isolation et d'électricité notamment. Trois sites sont évoqués : la friche Alstom, l'ancienne faculté de pharmacie et l'hôpital SaintSaint-Julien. Le choix du site sera fait avant la fin de l'année civile a promis la ministre.