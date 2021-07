Coronavirus : la ministre Élisabeth Moreno complètement vaccinée à Montpellier

Élisabeth Moreno a reçu sa deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 ce jeudi à Montpellier (Hérault) dans le quartier de la Paillade où elle était en visite. La ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes a souhaité "montrer l'exemple".

En visite dans le quartier de la Paillade à Montpellier au vaccibus des pompiers de l'Hérault, Élisabeth Moreno a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer contre le Covid-19. La ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes a arboré fièrement son certificat de vaccination. "Il me paraît essentiel de montrer l'exemple. On se vaccine pour se protéger mais aussi pour protéger toutes les personnes autour de nous", a expliqué Élisabeth Moreno.