La mise en examen de deux personnalités de la viticulture bordelaise

Par Aurélie Bambuck, France Bleu Gironde

Deux personnalités de la viticulture bordelaise ont été mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Hubert de Boüard, le co propriétaire du château Angelus, et Philippe Castéja du château Trottevieille sont soupçonnés d'avoir été à la fois juge et partie en 2012, dans le classement de grands crus.