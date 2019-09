La mise en garde du préfet de l'Hérault face à la multiplication des incendies

Le nouveau préfet de l'Hérault en appelle au civisme de chacun face au risque très élevé d'incendie en raison du vent et de la sécheresse. "Le feu peut tuer."

Hérault, France

Le préfet de l'Hérault appelle à la prudence après la multiplication des départs de feux ces 48 dernières heures sur le département, 50 départs recensés en deux jours.

"Ces incendies ont mobilisés 500 pompiers, une colonne de renfort venue de l'est de la France et plusieurs avions bombardiers d'eau" explique Jacques Witkowski. "Tous ensemble nous devons prendre conscience que nous sommes dans une période à risque jusqu'à dimanche en raison de la sécheresse et du vent."

"Le feu peut tuer, il faut toujours le rappeler"

Ces incendies ne sont pas seulement d'origine naturelle, il y a aussi des actes criminels et le préfet promet des enquêtes et des poursuites "pour mise en danger des pompiers qui font un travail remarquable. Le feu peut tuer il faut que tout le monde en soit conscient."