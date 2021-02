Tours : quatre ados de 15 ans en garde à vue après une violente agression sur fond de rivalité entre quartiers

Quatre mineurs nés en 2005 et originaires du quartier du Sanitas sont en garde à vue depuis aujourd'hui, à Tours : Ils sont soupçonnés d'avoir violemment frappé deux jeunes du même âge, originaires de Joué-les-Tours, le dimanche 7 février. L'agression, très violente, a commencé dans le tramway puis s'est terminée près du lac de la Bergeonnerie. Un des jeunes de Joué-les-Tours a même sauté à l'eau pour échapper aux coups. Les deux victimes n'ont pas été blessées gravement, mais elles se sont fait dérober leurs téléphones et des vêtements. Les gardes à vue des 4 mineurs soupçonnés de vols avec violence devraient être prolongées mercredi, avant une éventuelle présentation à un juge pour enfant, même si ils restent évidemment présumés innocents.

Les violences dues aux rivalités entre quartiers sont en pleine recrudescence, dans la métropole de Tours

Un groupe local de traitement de la délinquance dédié aux bandes rivales vient même d'être créé pour endiguer le phénomène. Composé de représentants de la police et de la justice, il s'est réuni une première fois le 4 février. Il y aura dorénavant une réunion par mois pour échanger des informations sur ce phénomène qui est actuellement en pleine recrudescence, selon Grégoire Dulin, le procureur de Tours : "C'est Joué-les-Tours contre le Sanitas ou les rives du Cher contre Saint-Avertin, par exemple. Il y a toutes sortes de bandes rivales qui s'affrontent à coup de barres de fer ou même d'armes factices, ce qui occasionne des blessures parfois importantes à leurs victimes qui n'osent pas déposer plainte".

"Il y a parfois des mois où il ne se passe rien mais actuellement, tous les week-ends, on a des rixes entre bandes rivales à Tours ou dans la métropole". Le procureur de Tours

Ces bagarres créent un fort sentiment d'insécurité chez les habitants qui y sont confrontés et Grégoire Dulin reconnait qu'on ne sait même pas toujours pourquoi ces bandes s'affrontent : "Est-ce que c'est pour une question d'appropriation dans le cadre d'un trafic de stupéfiant? Est-ce en lien avec l'identité de quartier? Il faut qu'on analyse ce phénomène. Aujourd'hui, grâce à ce Groupe Local de Traitement de la Délinquance, on partage nos informations et ça permet l'ouverture de procédures judiciaires, des enquêtes judiciaires qui sont longues pour identifier les personnes mises en cause et qui nécessitent une coordination de l'ensemble des services".